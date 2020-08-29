Азербайджан становится заложником агрессивных региональных амбиций Эрдогана — тюрколог

Турция поддерживает Азербайджан только в вопросе Нагорного Карабаха или в вопросе Армении, в то время как Азербайджан обязан поддерживать Турцию по десяткам вопросов, чтобы доказать тезис «одна нация, два государства».

Как передает Арменпресс, такое мнение высказал тюрколог Айк Габриелян в ходе конференции «Нестабильный регион – приоритеты Армении. Взгляд с границы», проводимой в общине Айгепар Тавушской области.

По словам тюрколога, Турция всегда выражает свою поддержку Азербайджану, получая взамен определенные уступки, особенно после каждой эскалации на армяно-азербайджанской границе.

«И теперь Турция потребовала от Азербайджана закупить больше оружия, в частности, беспилотники турецкого производства, которые Азербайджан в основном закупал у Израиля.

Я связываю заявление Ильхама Али о том, что Турция вскоре станет союзником номер один Азербайджана в области военно-технического сотрудничества, с выдвинутым Турцией тезисом «одна нация, два государства», который Азербайджан должен доказывать в каждом вопросе», - сказал он.

В ходе конференции обсуждаются доклады «Глобальные сдвиги. Региональные перестановки» и «Карабахский конфликт, новая региональная роль Армении». Выступают политологи, специалисты по Востоку из Армении и Арцаха.