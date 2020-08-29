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Азербайджан становится заложником агрессивных региональных амбиций Эрдогана — тюрколог

Азербайджан становится заложником агрессивных региональных амбиций Эрдогана — тюрколог

Турция поддерживает Азербайджан только в вопросе Нагорного Карабаха или в вопросе Армении, в то время как Азербайджан обязан поддерживать Турцию по десяткам вопросов, чтобы доказать тезис «одна нация, два государства».

Как  передает Арменпресс, такое мнение высказал тюрколог Айк Габриелян  в ходе  конференции   «Нестабильный регион – приоритеты  Армении. Взгляд с границы», проводимой в общине Айгепар Тавушской области. 

По словам тюрколога, Турция всегда выражает свою поддержку Азербайджану, получая взамен определенные уступки, особенно  после каждой эскалации на армяно-азербайджанской границе.

«И теперь Турция потребовала от Азербайджана закупить больше оружия, в частности, беспилотники турецкого производства, которые Азербайджан в основном закупал у Израиля.

Я связываю заявление Ильхама Али о том, что Турция вскоре станет союзником номер один Азербайджана в области военно-технического сотрудничества, с выдвинутым Турцией тезисом «одна нация, два государства», который  Азербайджан должен  доказывать в каждом вопросе», - сказал он.

 

В ходе конференции   обсуждаются доклады «Глобальные сдвиги. Региональные перестановки» и  «Карабахский конфликт, новая региональная роль Армении». Выступают политологи, специалисты  по Востоку  из Армении и Арцаха.

 

 

 

 


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