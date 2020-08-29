Турция запретила полет немецкого самолета в своем воздушном пространстве — Spiegel

Турция запретила полет немецкого военного самолета через свое воздушное пространство в Армению. Самолет должен был своевременно перевезти армянских миротворцев, выполняющих свою миссию в Афганистане.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Spiegel.

В июле самолет летел из Германии в Армению, чтобы забрать армянских миротворцев, служащих под немецким командованием в Афганистане. В СМИ отмечается, что турецкий диспетчер без всякой причины, спонтанно, отказал военному самолету в разрешении на полет через воздушное пространство Турции. Проблема не была решена и турецкими властями: Германии пришлось отправить самолет в Армению более длинным маршрутом, используя воздушное пространство России, и только в середине августа удалось перевезти армянских миротворцев.

По сообщениям Spiegel, страны-члены НАТО разрешают друг другу летать через свои воздушные пространства. В связи с этим немецкие военные считают инцидент умышленной провокацией Анкары. СМИ напоминают об отношении Турции к Армении, об отсутствии дипломатических отношений, а также о позиции относительно Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Правительство Турции до сих пор отказывается признать Геноцид армян, унесший жизни 1,5 миллиона человек.