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Турция запретила полет немецкого самолета в своем воздушном пространстве — Spiegel

Турция запретила полет немецкого самолета в своем воздушном пространстве — Spiegel

Турция запретила полет немецкого военного самолета через свое воздушное пространство в Армению. Самолет должен был  своевременно перевезти армянских миротворцев, выполняющих свою миссию в Афганистане.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает   Spiegel.

В июле самолет летел из Германии в Армению, чтобы забрать армянских миротворцев, служащих под немецким командованием в Афганистане. В СМИ отмечается, что турецкий диспетчер без всякой причины, спонтанно, отказал военному самолету в разрешении на  полет через  воздушное пространство  Турции. Проблема не была решена и турецкими властями: Германии пришлось отправить самолет в Армению более длинным маршрутом, используя воздушное пространство России, и только в середине августа удалось перевезти армянских миротворцев.

По сообщениям Spiegel, страны-члены НАТО разрешают друг другу летать через  свои воздушные пространства. В связи с этим  немецкие военные считают инцидент умышленной провокацией Анкары. СМИ напоминают об отношении Турции к Армении, об отсутствии дипломатических отношений, а также о позиции относительно Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Правительство Турции до сих пор отказывается признать Геноцид армян, унесший жизни 1,5 миллиона человек.

 


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