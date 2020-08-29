Президент Арцаха встретил в аэропорту Степанакерта премьер-министра Никола Пашиняна

29 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретил в аэропорту Степанакерта премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, прибывшешего в Арцах с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, руководители двух армянских государств проведут официальную встречу. Предусмотрена также поездка в районы республики.