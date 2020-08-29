Эксперты видят необходимость в создании центра изучения общественного мнения в ЕЭК
Члены Евразийского экспертного клуба видят необходимость создания Центра изучения общественного мнения при Евразийской экономической комиссии.
Об этом на пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс заявил координатор экспертного клуба, политолог Арам Сафарян.
«Мы считаем, что высшие органы Евразийского экономического союза должны рассмотреть возможность принятия решения о создании центра изучения общественного мнения при Евразийской экономической комиссии. Центр будет проводить опросы общественного мнения в государствах-членах Евразийского экономического союза не реже двух раз в год, с целью выяснить, в каких условиях и в какой атмосфере происходит евразийская экономическая интеграция», - сказал Сафарян.
Арам Сафарян отметил, что изучение этих настроений может быть очень полезным при принятии политических решений.
Норайр Шогикян
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