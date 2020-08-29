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COVID-19: в Ширакской области подтверждено 20 новых случаев

COVID-19: в Ширакской области подтверждено 20 новых случаев

29 августа в Ширакской области подтверждено 20 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом  Арменпресс сообщили в пресс-службе Ширакской областной  администрации, отметив, что по состоянию на 11.00 часов  29 августа 58 жителей Ширака  проходят лечение от коронавируса в Гюмрийской инфекционной больнице.

С 1 марта по сегодняшний  день в областном отделении  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и  в медицинских учреждениях Ширакской области проведено 9631 отбор проб, из которых 8277 - в Ширакской области.

В настоящее время в области 586 граждан имеют предписания по самоизоляции, у 131 из них - положительный диагноз с бессимптомным течением заболевания, контроль осуществляется отделением первичной медико-санитарной помощи.

На сегодняшний день из Гюмрийской инфекционной больницы   выписаны 537 жителей Ширакской области.

62 пациента доставлены в столицу. Зарегистрировано 40 случаев смерти.

 

 

Арменуи Мхоян

 

 


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