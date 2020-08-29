COVID-19: в Ширакской области подтверждено 20 новых случаев

29 августа в Ширакской области подтверждено 20 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Ширакской областной администрации, отметив, что по состоянию на 11.00 часов 29 августа 58 жителей Ширака проходят лечение от коронавируса в Гюмрийской инфекционной больнице.

С 1 марта по сегодняшний день в областном отделении Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и в медицинских учреждениях Ширакской области проведено 9631 отбор проб, из которых 8277 - в Ширакской области.

В настоящее время в области 586 граждан имеют предписания по самоизоляции, у 131 из них - положительный диагноз с бессимптомным течением заболевания, контроль осуществляется отделением первичной медико-санитарной помощи.

На сегодняшний день из Гюмрийской инфекционной больницы выписаны 537 жителей Ширакской области.

62 пациента доставлены в столицу. Зарегистрировано 40 случаев смерти.

Арменуи Мхоян