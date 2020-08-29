Время в Ереване: 11:07:36,   29 Август

Увеличился объем экспорта из Армении в Беларусь и Казахстан

Увеличился объем экспорта из Армении в Беларусь и Казахстан

По результатам экономического анализа, проведенного Евразийским экспертным клубом,   в первом полугодии 2020 г.,   по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился объем  экспорта из Армении в Беларусь и Казахстан.

 Об этом на пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс  заявил координатор экспертного клуба, политолог Арам Сафарян.

«Даже при условии  общего спада  наш экономический экспорт и импорт в ЕАЭС внушает оптимизм. У нас увеличился экспорт как в Беларусь, так и в Казахстан. После трех лет роста в Россию в этом году у нас наблюдается снижение экспорта, но отмечаем  значительный рост импорта - на 18%, у нас также  рост импорта из Беларуси. Наблюдается определенное снижение объемов импорта из Казахстана, но, изучая экспортно-импортные показатели за последние 3 года, можно ожидать роста экспорта на 2-5% во второй половине года», - сказал Сафарян.

Координатор Евразийского экспертного клуба отметил, что Республике Армения необходимо увеличивать объемы экспорта.

«В условиях, когда в нашей стране импорта в три раза больше, чем экспорта, очень важно наращивать объемы экспорта, увеличивать объемы сельскохозяйственного и промышленного роста, будучи ориентированными на экспорт. Только с развитием  экспорта можно улучшить соотношение ВВП к экспорту и сделать Армению экспортирующей страной с более здоровой и сильной экономической структурой», - сказал Арам Сафарян.

Исследование, проведенное Экспертным клубом, показало, что по сравнению с первым годом членства Армении в Евразийском экономическом союзе, сейчас объемы экспорта Армении более диверсифицированы.

«Если в первый год нашего членства в ЕАЭС в экспорте преобладали алкогольные и безалкогольные напитки, то сейчас объемы нашего экспорта более диверсифицированы. Увеличились объемы сельхозпродукции и продуктов переработки», - сказал координатор экспертного клуба.

Члены клуба убеждены, что диверсификацию экспорта следует продолжить.

 

Норайр Шогикян

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации