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Чобанян считает экономическое развитие важным компонентом безопасности — взгляд из Айгепара

Чобанян считает экономическое развитие важным компонентом безопасности — взгляд из Айгепара

Губернатор Тавуша Айк Чобанян считает экономические инициативы и инвестиции страны гарантией номер один для надежной системы безопасности.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал губернатор Тавуша Айк Чобанян во вступительном слове   в ходе  конференции   «Нестабильный регион – приоритеты  Армении. Взгляд с границы», проводимой в общине Айгепар Тавушской области.

Он  подчеркнул, что для укрепления и обеспечения безопасности Тавуша чрезвычайно важна работа не только военных, но и интеллигенции, селянина,  каждого гражданина.

«Когда мы говорили о том, что нужно сделать для укрепления Тавуша, чтобы он стал более устойчивым, мы в  равной  степени, и даже большей энергией, говорили об экономическом развитии нашего региона, утверждая, что это самый важный компонент нашей системы безопасности. 

Мы можем строить дома для людей, живущих в наших селах, но чтобы спокойно и достойно жить в этом доме, он должен иметь работу, доход, он должен заниматься предпринимательством, чтобы его потомки смело  могли представить   свою судьбу и связать себя с жизнью в приграничном селе», - заключил Чобанян.

В ходе конференции будет обсуждаться доклады «Глобальные сдвиги. Региональные перестановки» и  «Карабахский конфликт, новая региональная роль Армении». Выступят арабисты Саркис Григорян и Айк Кочарян, тюрколог Айк Габриелян,  ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности (AIISA)  доцент Рубен Меграбян, политологи Степан Григорян, Степан Сафарян, бывший пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

 

 

 

 

 


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