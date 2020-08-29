Время в Ереване: 11:07:36,   29 Август

COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев

COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев

По состоянию на 29 августа в Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Министерство здравоохранения  Республики Арцах.

На сегодняшний день COVID-19 диагностирован  у 281 человека, 252 из которых выздоровели. Зараженные - жители Степанакерта, четверо - контактеры  установленного  накануне очага заражения, у 1 было подозрение,  и он находился в изоляции. Один случай был обнаружен в результате тестирования на пограничном пропускном пункте.

Фактически на лечении находятся  27 граждан,  в целом 58 человек изолированы.

Врачи оценивают состояние здоровья одного пациента как тяжелое, еще одного - как среднетяжелое.

Для тестов было взято 170 образцов.

На сегодняшний день протестировано  9968 образцов.

Также было 2 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания.

 

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов  12 августа  2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации