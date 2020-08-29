COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев

По состоянию на 29 августа в Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

На сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 281 человека, 252 из которых выздоровели. Зараженные - жители Степанакерта, четверо - контактеры установленного накануне очага заражения, у 1 было подозрение, и он находился в изоляции. Один случай был обнаружен в результате тестирования на пограничном пропускном пункте.

Фактически на лечении находятся 27 граждан, в целом 58 человек изолированы.

Врачи оценивают состояние здоровья одного пациента как тяжелое, еще одного - как среднетяжелое.

Для тестов было взято 170 образцов.

На сегодняшний день протестировано 9968 образцов.

Также было 2 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 12 августа 2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.