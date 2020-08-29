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«Лес Фоксес» обыграли «Эребуни» — Женский чемпионат по баскетболу

«Лес Фоксес» обыграли «Эребуни» — Женский чемпионат по баскетболу

Состоялся очередной тур чемпионата Армении по баскетболу среди женщин.

Как  передает Арменпресс, в первенстве высшей группы женщин Армении "Лес Фоксес" дома обыграли клуб "Эребуни" со счетом 76-44.

Самым результативным игроком матча стала Лусине Седракян («Эребуни»), набравшая 21 очко.

Чемпионат пройдет по круговой системе и состоит из 6 туров. Затем по результатам 6 туров команды продолжат матчи в плей-офф.

 

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 

 


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