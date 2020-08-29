«Лес Фоксес» обыграли «Эребуни» — Женский чемпионат по баскетболу

Состоялся очередной тур чемпионата Армении по баскетболу среди женщин.

Как передает Арменпресс, в первенстве высшей группы женщин Армении "Лес Фоксес" дома обыграли клуб "Эребуни" со счетом 76-44.

Самым результативным игроком матча стала Лусине Седракян («Эребуни»), набравшая 21 очко.

Чемпионат пройдет по круговой системе и состоит из 6 туров. Затем по результатам 6 туров команды продолжат матчи в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян