Бывший футболист «Лори» вернулся в ванадзорский клуб
11:17, 29 Август, 2020
Состав Ванадзорского футбольного клуба «Лори» пополнился новым футболистом.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Арсен Сиукаев вернулся в «Лори».
24-летний голкипер в сезоне 2018/19 выступал за «Лори» в весенний период сезона, провел 16 матчей. Сиукаев - воспитанник краснодарской «Кубани». Предыдущий сезон он провел в томской «Томи». С футболистом подписан контракт в формате 1 + 1.
Подготовила Варвара Айрапетян
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