Бывший футболист «Лори» вернулся в ванадзорский клуб

Состав Ванадзорского футбольного клуба «Лори» пополнился новым футболистом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арсен Сиукаев вернулся в «Лори».

24-летний голкипер в сезоне 2018/19 выступал за «Лори» в весенний период сезона, провел 16 матчей. Сиукаев - воспитанник краснодарской «Кубани». Предыдущий сезон он провел в томской «Томи». С футболистом подписан контракт в формате 1 + 1.

Подготовила Варвара Айрапетян