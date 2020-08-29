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Бывший футболист «Лори» вернулся в ванадзорский клуб

Бывший футболист «Лори» вернулся в ванадзорский клуб

Состав Ванадзорского футбольного клуба «Лори» пополнился новым футболистом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арсен Сиукаев вернулся в «Лори».

24-летний голкипер в сезоне 2018/19 выступал за «Лори» в весенний период сезона,  провел 16 матчей. Сиукаев - воспитанник краснодарской «Кубани». Предыдущий сезон он провел в томской «Томи». С футболистом подписан контракт в формате 1 + 1.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 


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