С 1 июля в Армению прибыло более 800 ливансих армян

Более 800 ливанских армян прибыли в Армению с 1 июля и после взрыва 4 августа в Бейруте. Как сообщает Арменпресс, об этом 28 августа в ходе беседы с журналистами в Национальном Собрании заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

«На сегодняшний день в Армению прибыло более 800 ливанских армян, некоторые из них до взрыва в Бейруте, но после 1 июля, когда первый самолет прибыл в Ереван, а другие - после взрыва. Этот поток непрерывный, у нас есть рейсы из Бейрута в Армению два раза в неделю, почти все рейсы заполнены», - сказал Синанян.

Главный уполномоченный по делам диаспоры отметил, что у прибывших есть разные проблемы, но их офис помогает всем, кто прибывает в Армению из Ливана.