Сборная Армении бойкотировала Онлайн-олимпиаду

Сборная Армении по шахматам бойкотировала Онлайн-олимпиаду и не приняла участия во втором туре четвертьфинала против Индии. Как сообщает Арменпресс, Федерация шахмат Армении распространила официальное заявление в этой связи.

В 1/4 финала онлайн-олимпиады соперником сборной Армении стала сборная Индии. При счете 2,5 - 2,5 на Chess.com, являющемся платформой турнира, возникла техническая проблема, из-за которой шаг Айка Мартиросяна не был зафиксирован, ему посчитали поражение.

Позиция, в которой истекло его время, была полностью равной, все должно было закончиться ничьей. Федерация шахмат Армении официально обжаловала это решение, но после двухчасового обсуждения ФИДЕ отклонила апелляцию, в результате чего сборная Армении проиграла первый матч.

Отмечается, что технические специалисты Федерации доказали, что у армянской команды был интернет постоянно, Айк Мартиросян был подключен к видеозвонку Zoom, если бы проблема заключалась в отсутствии интернета с нашей стороны, его бы не было в звонке Zoom-а. Наши технические специалисты также отметили, что у Федерации есть две линии доступа в интернет; если одна линия выходит из строя, она немедленно подключается к другой, и в этом случае IP-адрес изменяется.

Chess.com подтвердил, что IP-адрес не менялся, у Айка Мартиросяна всегда был интернет, но по неизвестным причинам его шаги не регистрировались. Не представив реальных контраргументов аргументам армянской стороны, ФИДЕ отклонила жалобу Федерации шахмат Армении.

Члены сборной Армении считают принятое решение заведомо несправедливым, в таких условиях наша команда не может продолжать дальнейшее участие в турнире. Команда решила бойкотировать второй матч против Индии.

Федерация шахмат Армении запросила некоторую информацию у сайта chess.com, который является платформой турнира, но до сих пор не получила ответа.