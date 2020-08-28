Премьер-министр вручил высокие награды героям победных боев Тавуша

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в Мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы в торжественных условиях состоялась церемония награждения героев победных боев в Тавушской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии приняли участие президент Республики Арцах Арарат Арутюнян, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин Второй, председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, члены Совета безопасности, члены правительства, государственные деятели, генералы, офицеры, сержанты и солдаты.

До вручения высоких государственных наград военнослужащих ВС Армении Никол Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Многоуважаемый президент Республики Арцах,

Ваше Святейшество,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания Республики Армения,

Уважаемые члены Совета безопасности,

Уважаемые члены правительства, государственные деятели,

Господа генералы, офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты,

Дорогие соотечественники,

Мы собрались сегодня в Мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы, который является символом славной победы армянского народа над османской армией, мы собрались здесь по исключительному случаю.

Впервые в истории Республики Армения 55 действующих военнослужащих Вооруженных сил награждены орденом “Боевой крест” 2-й степени, 16 военнослужащих награждены орденом “Боевой крест” 1-й степени.

Событие уникально тем, что здесь присутствуют 24 награждаемых лиц, и мне выпала честь лично вручить им ордена, а остальные награждаемые не присутствуют лично по следующей причине: в настоящее время они несут службу по защите границ и безопасности Армении.

Но самый важный эпизод этой исключительной ситуации еще впереди: впервые в истории Армении действующий военнослужащий Вооруженных сил удостоен звания Национального героя Армении.

Через несколько минут здесь, на этом месте, символизирующем победоносную борьбу нашего народа, я вручу капитану армянской армии Рубену Санамяну орден “Отечества”, удостоверяющий звание Национального героя, а завтра он продолжит свою обычную службу в своей войсковой части.

Именно в этом важнейшая особенность сегодняшнего мероприятия. Большинство награжденных медалью “Боевой крест” 1-й степени в нашей истории были награждены посмертно, все наши Национальные герои, связанные с Вооруженными силами, освободительной войной, были награждены посмертно, и это впервые в истории, когда военнослужащий, офицер лично получит звание Национального героя и свой орден.

Так о чем это событие? Это событие является доказательством того, что дело наших героев освободительной войны - Монте Мелконяна, Татула Крпеяна, Мовсеса Горгисяна, Дживана Абрамяна, Юры Погосяна, Вазгена Саркисяна, живо. Это не только история, но и непрерывное событие сегодняшнего и завтрашнего дня с конкретными действующими лицами, днем, часом, местом.

Наши сегодняшние награжденные и наш Национальный герой являются воплощением наших легендарных героев, их физического присутствия в нашей сегодняшней жизни, отражением нашей сегодняшней психологии и мышления, когда мы можем доказать нашим детям, нашей молодежи, что герои бывают не только в книгах, но и прямо здесь, рядом с нами.

Они живут с нами - в одном и том же здании, в одном и том же городе, в одной и той же деревне, у них такие же трудности и заботы, как и у всех, но они стали героями, следовательно, мы тоже можем, каждый из нас может, и наш долг - быть героями каждый день и всюду, каждый из нас в своей работе, в своем повседневном поведении, в своих мыслях о Родине и действиях ради Родины, потому что, по примеру сегодняшних награждаемых лиц, героизм отныне является не сверхчеловеческим усилием, а повседневной работой, повседневным образом жизни, повседневной ответственностью.

Уважаемые присутствующие, дорогие соотечественники,

Все награждаемые сегодня лица являются активными участниками июльских победных боев в Тавушской области, строители июльской победы. В географическом или даже военном плане эти локальные сражения имели большое психологическое, политическое и геополитическое значение, зафиксировали важные результаты, и это хороший повод, чтобы зафиксировать результаты победоносных июльских боев для Армении:

Результат первый: в течение многих лет военно-политическое руководство Азербайджана развивало тезис о том, что если Баку не начинает войну против Армении и Арцаха, то это является огромной уступкой не только Арцаху и Армении, но и международному сообществу, поскольку по их логике в последние годы армия Азербайджана якобы достигла такой степени боевой готовности, что может решать карабахский вопрос очень быстро, вплоть до 24 часов.

На этой основе долгие годы формировалась и распространялась теория о том, что мирное урегулирование карабахского вопроса возможно только на основе односторонних уступок армянской стороны. Победные июльские бои уничтожили риторику, которая формировалась военно-политическим руководством Азербайджана на протяжении почти 10 лет, доказав, что военного решения карабахской проблемы не существует, и что Азербайджан неизбежно должен принять конструктивные позицию.

Результат второй: более двух лет наше правительство в контактах с международным сообществом и руководством Азербайджана, а также в публичных заявлениях подчеркивало бесперспективность разговора некоторых субъектов с Арменией на языке силы, угроз и принуждения. Мы четко сказали, что никому не позволим говорить с нами в таком тоне или с подобными намеками, и те, кто попытаются сделать это, горько пожалеют об этом.

Победные июльские бои доказали достоверность наших политических заявлений, доказали трезвость и точность наших оценок военно-политической ситуации и баланса сил в регионе.

Результат третий: вот уже два с половиной года в армянской армии происходят масштабные реформы. В данном случае я говорю не только о реформах, которые видны и широко обсуждаются, но и о непубличных реформах, связанных со стратегическим и тактическим содержанием.

Эти реформы ясно и недвусмысленно продемонстрировали свою жизнеспособность и оправданность в победоносных июльских боях. Сегодня, по сути, мы доказали, что Армения способна обеспечить военное преимущество за счет интеллектуальной работы, тактических и стратегических инноваций, не вступая в изнурительную гонку вооружений.

Многие, возможно, не знают, возможно, не обратили внимания, но во время победоносных июльских боев была зафиксирована исключительная ситуация, когда в ходе боевых действий у нас не было потерь на приграничных боевых позициях, у нас был только один легкораненый, а теперь знаменитая позиция “Бесстрашная” и все прилегающие к ней позиции подвергались сильнейшему обстрелу, массированным атакам специально обученных спецподразделений. Это означает, что армия Армении достигла беспрецедентной тактической высоты, что еще больше укрепляет нашу уверенность в том, что у нас есть эффективная и умная армия с решающим влиянием в регионе.

Результат четвертый: уже долгое время мы говорим о развитии военно-промышленного комплекса Армении и объявили эту сферу приоритетной. Победные июльские бои продемонстрировали высокую эффективность военной промышленности Армении и доказали, что у нас есть возможность занять свое почетное и стабильное место на технологической карте мира.

В июльских победных боях наши Вооруженные силы поразили такое высокотехнологичное оружие, которое раньше считалось неуязвимым. Это общеизвестная информация, но немногие знают, что это оружие было уничтожено в результате взаимодействия оружия армянского производства и модернизированного в Армении оружия. Причем соотношение произведенного и модернизированного в Армении оружия составляет 70/30 в пользу произведенного в Армении.

Результат пятый: победные июльские бои продемонстрировали способность Армении самостоятельно решать проблемы безопасности. Однако ряд произошедших в то время событий, с одной стороны, прояснили рамки угроз не только в нашем отношении, но и всего региона, с другой стороны, укрепили наше доверие к нашим стратегическим союзникам и партнерам, что еще больше увеличивает возможность Армении эффективно выполнять роль гаранта мира и стабильности в регионе, о чем я говорил 19 июня на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха в Ереване.

Уважаемые присутствующие,

Дорогие соотечественники,

С победными июльскими боями мы вступили в новую историческую фазу, когда возросли военно-политический, региональный вес и значение Армении, но также возросли вызовы и ответственность. Эта ответственность требует от нас сверхчеловеческих усилий и самоотверженности. Однако, как я уже сказал, сегодняшняя торжественная церемония посвящена тому факту, что сверхчеловеческое отныне стало для нас человеческим, повседневным, рабочим, и наши сегодняшние награждаемые лица являются ярким доказательством этого, примером и залогом этого. И мы победим.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствует Армянская армия,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в свободной и счастливой Армении․

Спасибо”․

При посредничестве премьер-министра Республики Армения и указами президента Республики 16 военнослужащих, принимавших активное участие в победных боях Тавуша, были награждены орденами “Боевой крест” первой степени, 55 военнослужащих - орденом “Боевой крест” второй степени. При посредничестве премьер-министра Никола Пашиняна капитану Рубену Санамяну было присвоено звание Национального героя с орденом “Отечества”.

Награды вручил Никол Пашинян: 24 военнослужащих ВС Армении, в том числе удостоившийся звания Национального героя капитан Рубен Санамян лично получили ордена от премьер-министра, а остальным военнослужащим ордена будут переданы. Они лично не присутствовали на церемонии, так как находились в службе.