Герои бывают не только в книгах, но и здесь, рядом с нами: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян считает проходящую в Мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы церемонию награждения исключительной в том плане, что большинство награжденных медалью “Боевой крест” 1-й степени в нашей истории были награждены посмертно, все наши Национальные герои, связанные с Вооруженными силами, освободительной войной, были награждены посмертно, и это впервые в истории, когда военнослужащий, офицер лично получит звание Национального героя и свой орден.

“Мы собрались сегодня в Мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы, который является символом славной победы армянского народа над османской армией, мы собрались здесь по исключительному случаю.

Впервые в истории Республики Армения 55 действующих военнослужащих Вооруженных сил награждены орденом “Боевой крест” 2-й степени, 16 военнослужащих награждены орденом “Боевой крест” 1-й степени.

Событие уникально тем, что здесь присутствуют 24 награждаемых лиц, и мне выпала честь лично вручить им ордена, а остальные награждаемые не присутствуют лично по следующей причине: в настоящее время они несут службу по защите границ и безопасности Армении.

Но самый важный эпизод этой исключительной ситуации еще впереди: впервые в истории Армении действующий военнослужащий Вооруженных сил удостоен звания Национального героя Армении.

Через несколько минут здесь, на этом месте, символизирующем победоносную борьбу нашего народа, я вручу капитану армянской армии Рубену Санамяну орден “Отечества”, удостоверяющий звание Национального героя, а завтра он продолжит свою обычную службу в своей войсковой части”, - как сообщает Арменпресс, подчеркнул премьер.

Он добавил, что наши сегодняшние награжденные и наш Национальный герой являются воплощением наших легендарных героев, их физического присутствия в нашей сегодняшней жизни, отражением нашей сегодняшней психологии и мышления, когда мы можем доказать нашим детям, нашей молодежи, что герои бывают не только в книгах, но и прямо здесь, рядом с нами.

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