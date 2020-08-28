Военно-политическая ситуация не изменилась: Тоноян о результатах апрельской войны

Министр обороны Армении Давид Тоноян не захотел отвечать на вопросы об апрельской войне, призвав журналистов задавать свои вопросы после публикации заключения Следственного комитета НС. Как сообщает Арменпресс, об этом Тоноян сказал 28 августа в беседе с журналистами.

«Комиссия Национального Собрания по расследованию обстоятельств апрельской войны проделала большую работу, давайте подождем, будет объявления, тогда и зададите вопросы, может, я соглашусь, может, с чем-то не соглашусь», - сказал Тоноян.

Коснувшись вопроса о том, выиграла или проиграла армянская сторона в развязанной Азербайджаном войне, Тоноян отметил, что военно-политическая ситуация в глобальном плане не изменилась.

«Апрельские действия закончились некоторыми территориальными потерями, но военно-политических изменений не произошло», - сказал министр.