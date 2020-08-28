Тоноян уверен, что международные структуры не жалеют сил для возвращения армянского офицера
Министр обороны Армении Давид Тоноян уверен, что международные организации не жалеют усилий для репатриации оказавшегося под юрисдикцией Азербайджана офицера Гургена Алавердяна. Как сообщает Арменпресс, об этом Тоноян сказал 28 августа в Национальном Собрании в беседе с журналистами.
«Мы уверены, что и ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, и соответствующие структуры ООН прилагают все усилия, чтобы вернуть военнослужащего», - сказал Тоноян.
Министр отметил, что в настоящее время проводится официальное расследование, по результатам которого выяснится, как произошел инцидент.
«По нашим первоначальным оценкам, наш военнослужащий заблудился и оказался на стороне противника. Нам нужно выяснить, был ли наш солдат похищен или оказался там в других условиях. В зависимости от этого мы будем работать в разных международных структурах в разных форматах, хотя сейчас мы требуем, чтобы как минимум офис МККК в Азербайджане посетил нашего военнослужащего. На данный момент это требование не выполнено», - сказал министр обороны.
Гурген Алавердян оказался на территории Азербайджана 24 августа. В Минобороны Армении сообщили, что по предварительным данным он заблудился.
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