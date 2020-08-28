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Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса. Об этом договорились президенты двух стран, рассказал глава белорусского государства Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками ООО "Савушкин-Орша". Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились с Путиным. Владимир Владимирович сам предложил нам этот вариант. Они уже прошли два этапа. Институт Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. - Прим. БЕЛТА) произвел эту вакцину. Я ему (Президенту России. - Прим. БЕЛТА) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, с Россией уже многие страны заключили договоры на закупку вакцины, когда начнется ее массовое производство после третьего этапа испытаний. "Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства, - заявил белорусский лидер. - Поэтому беспокоиться не надо. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин".

В целом глава государства убежден, что в России произвели хорошую вакцину.


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