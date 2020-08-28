Экоактивистка Грета Тунберг вернулась к обычным пикетам у парламента в Стокгольме

Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в пятницу к обычным пикетам в защиту климата после того, как весной эти акции ввиду распространения нового коронавируса были перенесены в интернет и стали цифровыми. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе 2018 года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"106-я неделя школьной забастовки. Снова у здания шведского парламента! - написала Грета в Twitter. - Если вы будете проводить забастовку, не забывайте сохранять социальную дистанцию и следовать ограничениям в связи с COVID-19". Запись сделана под фотографией, где активистка стоит в защитной маске вместе с несколькими единомышленниками перед парламентом с плакатом "Школьная забастовка в пользу климата".

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, а также отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала "Тайм".