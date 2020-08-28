МО Армении наградило российских военнослужащих за работу по профилактике и тестированию на COVID-19

Приказом Министра обороны Республики Армения Давида Тонояна военнослужащие ВС РФ Алексей Суслопаров, Василий Чухраляй, осуществившие крупномасштабные работы по профилактике и тестированию коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Республики Армения, были награждены ведомственными медалями “Маршал Баграмян”, Алексей Ступников, Сергей Калганов, Сергей Парфенов, Алексей Бисеров - “За военное сотрудничество”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, 28 августа в административном комплексе Министерства состоялась торжественная церемония награждения, на которой присутствовали чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин, военный и военно-воздушный атташе посольства РФ полковник Андрей Грищук.

Поздравив награжденных, Давид Тоноян выразил российской стороне свою признательность за содействие в борьбе с эпидемией COVID-19 и отметил, что благодаря энергии, кропотливой работе и высоким профессиональным качествам военнослужащих ВС РФ удалось с честью преодолеть тяжелые моменты. Давид Тоноян пожелал российским специалистам личных и профессиональных успехов.

Специалисты, удостоенные наград, выразили благодарность за высокую оценку их службы.