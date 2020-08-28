На военном форуме прошли показательные полеты авиации

В рамках Международного военно-технического форума “Армия-2020” в столице Армении Ереване в рамках статического и динамичного показа возможностей вооружения и военной техники на авиационной базе “Эребуни” состоялся показательный полет авиации.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Статический показ современных образцов вооружения и военной техники завершился полетом самолетов оперативно-тактической авиации, а также военных вертолетов.

Перед гостями форума на чрезвычайно низкой высоте пролетели истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые самолеты Ми-8МТВ.

Пилоты истребителей МиГ-29 продемонстрировали гостям свой высокий порядок, выполняя боевые повороты, узел Нестерова, косые узлы, “нож” и “кобру”.

Форум был проведен с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических правил, исключающих распространение инфекционных заболеваний.

“К проведению мероприятий форума были подключены экипажи 40 соединений и воинской части Южного военного округа. В показательных мероприятиях участие принимают представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. В общей сложности было представлено более 12 500 образцов вооружения, военной и специальной техники”, - сообщил командир соединения.

В рамках форума мероприятия прошли и на территории парка “Патриот” Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Армении, где расположены российские военные базы. Международный военно-технический форум “Армия-2020” проходит одновременно с 27 по 29 августа на всех российских военных базах по всей территории Южного военного округа.