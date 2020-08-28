Азербайджан не идет на деэскалацию ситуации и ослабление напряженности

Эскалация на тавушском направлении государственной границы Армении, инициированная Азербайджаном в июле, нанесла ощутимый удар по процессу урегулирования карабахского конфликта, ставя под угрозу и зафиксированные за последние два года маленькие, но определенные результаты: сохранение режима прекращения огня, оперативная связь, инициатива контактов профессиональных групп и т. д. Военные действия, продолжавшиеся с 12 по 21 июля с некоторыми перерывами, резко увеличили напряженность между сторонами, создав серьезные препятствия и с точки зрения восстановления переговорного процесса. Примечательно, прекращение военных действий удалось с трудом. Усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ до 12 июля были достигнуты три договоренности о прекращении огня, которые азербайджанская сторона нарушила, понеся новые потери.

Хотя с 23 июля военные действия были прекращены, однако пока невозможно говорить о полноценной деэскалации ситуации. Примечательно, что даже сопредседатели МГ ОБСЕ в совместном заявлении 24 июля четко подчеркнули важность шагов сторон, которые дают возможность сконцентрироваться на ослаблении напряженности, приветствуя также и призывы деэскалации со стороны различных структур и стран. Несмотря на призыв сопредседателей, Азербайджан до сих пор не предпринимает никаких шагов, направленных на ослабление напряженности, а наоборот, продолжает в своем провокационном стиле. Вскоре после прекращения боевых действий в направлении Тавуша от пули азербайджанского снайпера погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении (27 июля), еще один был ранен 29 июля.

Кроме того, Азербайджан и Турция инициировали широкомасштабные военные учения: с 29 июля по 13 августа в Баку, Нахичеване, Кюрдамире, Гяндже и Евлахе прошли совместные учения ВВС Турции и Азербайджана, а с 1 по 5 августа в Нахиджеване и Баку - совместные сухопутные учения. Эти учения также увеличили напряженность в регионе, и примечательно, что они длились дольше, чем было объявлено перед началом.

Другим фактором, препятствующим деэскалации ситуации, является воинственная и антиармянская риторика военно-политического руководства Азербайджана. Примечательно, что в последнее время в рамках агрессивной риторики Баку все чаще всего упоминается и турецкий фактор. Например, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на состоявшейся на днях встрече с участниками турецко-азербайджанских военных учений, похвалив ВС Турции, заявил, что “Азербайджан при поддержке турецкой армии выполнит свой священный долг”.

Еще одной причиной роста напряженности в последние дни стали развития, связанные с Гургеном Алавердяном, оказавшимся в Азербайджане из-за неблагоприятных погодных условий. Азербайджанская сторона вначале распространила заявление о том, что якобы “диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении попыталась совершить провокацию в направлении Геранбойского района, однако, понеся потери, отступила”, а Гургена Алавердяна представила в качестве руководителя диверсионной группы, которого взяли в плен. Азербайджанская сторона распространила также и агитационные видеоматериалы с участием армянского офицера, которые содержали эпизоды, унижающие честь и достоинство последнего, и являются яркими проявлениями нарушения Азербайджаном не только Женевской конвенции, но и основополагающих международных документов по правам человека.

Таким образом, и после провала Азербайджанской эскалации на государственной границе Армении Баку продолжает сохранять напряженность. Несмотря на призывы посредников, азербайджанская сторона не предпринимает шагов по деэскалации ситуации, более того, различными действиями продолжает провоцировать армянскую сторону. Подобная ситуация не только усложняет восстановление переговорного процесса, но и содержит риски новой эскалации.

Нарек Минасян