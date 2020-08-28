Трамп сравнил открытие посольства США в Израиле со сделкой с недвижимостью

Американский президент Дональд Трамп сравнил в четверг открытие нового посольства США в Израиле в 2018 году, которое обошлось американскому бюджету в две тысячи раз дешевле, чем планировалось, со сделкой с недвижимостью. Он выступил поздно вечером на Южной лужайке Белого дома в рамках Национального съезда Республиканской партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В отличие от многих президентов до меня, я сдержал свое обещание, признал настоящую столицу Израиля и перенес наше посольство в Иерусалим. Но пока мы только говорили о нем как о будущем объекте, мы его уже построили. Вместо того чтобы тратить $1 млрд на новое здание, как планировалось, мы выбрали уже существующее здание в лучшем месте. Сделка с недвижимостью, верно? И открыли его, потратив менее $500 тыс.", - сказал американский лидер, который до своего президентства построил бизнес в сфере недвижимости.

Он также напомнил, что США "признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами", а в этом месяце было "достигнуто первое за 25 лет мирное соглашение по Ближнему Востоку" (между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами).

"Когда я занял пост президента, на Ближнем Востоке был сплошной хаос: неистовствовало ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), усиливал свои позиции Иран, а войне в Афганистане не было видно конца. Я вышел из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном", - добавил глава Белого дома.

Он утверждал, что США "уничтожили 100% халифата ИГ и ликвидировали его основателя и лидера Абу Бакра аль-Багдади".

Церемония открытия нового посольства США в Израиле состоялась в мае 2018 года в Иерусалиме. Решение о переносе дипломатической миссии из Тель-Авива Трамп принял 6 декабря 2017 года сразу после того, как в тот же день заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.