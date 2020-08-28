Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах

Кандидат демократов в президенты Джо Байден и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис осудили насилие на демонстрациях и возложили на президента Дональда Трампа вину за его разжигание, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Трамп — ред.) видит это как политическую выгоду. Он желает, чтобы было больше насилия, а не меньше", - сказал Байден в интервью MSNBC.

В свою очередь Харрис заявила, что демократы не одобряют насилие.

"Мы не должны путать (мирных протестующих — ред.) с теми, кто грабит и совершает акты насилия", - заявила Харрис в речи в Вашингтоне, которая транслировалась онлайн.

Ранее полиция задержала 17-летнего Кайла Риттенхауса по обвинению в убийстве двух человек в ходе протестов в городе Кеноша в Висконсине, где полицейский тяжело ранил афроамериканца при задержании.

В США с конца мая проходят массовые демонстрации против насилия полиции в адрес афроамериканцев, часто они переходят в беспорядки.