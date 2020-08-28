Обсуждение по случаю Дня эмиратской женщины собрало эмиратских и армянских женщин дипломатов

По случаю Дня эмиратской женщины состоялось дистанционное обсуждение на тему “Расширение прав и возможностей женщин в ОАЭ” (Women's Empowerment in the UAE), которое объединило эмиратских и армянских успешных женщин: женщин дипломатов, политиков и др. Как передает «Арменпресс», обсуждение было организовано посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Армении.

Председатель Ассоциации молодых женщин Армении Лилит Асатрян в ходе обсуждения отметила, что роль армянской женщины хотя за всю историю претерпела изменения, но и в годы Первой Республики Армения армянская женщина имела возможность не только избирать, но и быть избранной.

“В Парламенте Первой Республики Армения 1918 - 1920 гг. были 4 женщины-депутата. Еще более 100 лет назад армянская женщина имела возможность не только избирать, но и быть избранной. Наверное, все вы знаете об этом, но отмечу также, что первой женщиной-послом в мире также была армянка”, - сказала Асатрян.

Говоря о женщинах-послах и политических деятелях, участвовавших в обсуждении, Лилит Асатрян добавила, что не нужно довольствоваться успехами и стоять, нужно всегда стремиться к преодолению новых вызовов.

“Всегда надо задавать себе вопрос: “Кто, если не я. Если не я, то кто может решить ту или иную проблему?”, - отметила Лилит Асатрян.

В дистанционном обсуждении под названием “Расширение прав и возможностей женщин в ОАЭ”, состоявшемся по случаю Дня эмиратской женщины, приняли участие генеральный секретарь Всеобщего женского союза ОАЭ Рим Абдалла Иса Аль Фаласи, посол ОАЭ в Монтенегро Набила Аль Шамси, временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Республике Армения Ахлам Аль Салами, замминистра юстиции Республики Армения Кристина Григорян, посол Республике Армения в Бельгии и в Европейском Союзе Анна Агаджанян и председатель Ассоциации молодых женщин Армении Лилит Асатрян.

Норайр Шогикян