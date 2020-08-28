В Арцахе инициировали обсуждение права на образование в условиях эпидемии

По инициативе Защитника прав человека Республики Арцах и председателя Национального собрания 27 августа в зале заседаний НС состоялось обсуждение на тему “Влияние эпидемии COVID-19 на реализацию права на образование. Проблемы и решения”, в котором приняли участие представители законодательной и исполнительной властей, ответственные лица сферы образования и здравоохранения и представители гражданского общества.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах, со вступительной речью выступил председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян, подчеркнув важность обсуждаемой проблемы в деле реализации прав многих граждан.

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян, придавая важность роли общественных обсуждений в решении различных проблем, отметил, что организация обсуждений по различным актуальным темам, касающимся прав человека, с их стороны будет носить периодический характер.

“Для обсуждаемой сегодня темы ключевое значение имеют право на образование и принцип соблюдения интересов ребенка, и нужно понять, где равновесие между ними. Проблему надо рассматривать с двух точек зрения - во-первых, других прав, напрямую связанных с правом на образование, и опасности и последствия, обусловленные ими, а во-вторых, опасности, касающиеся права на охрану здоровья. Последние, к сожалению, во многом обусловлены неопределенностью, затрудняется принятие и реализация эффективных решений. Мы, как принимающие решения и активные члены общества, должны попытаться найти и предложить эффективные решения”, - подчеркнул в своей речи А. Бегларян.

Говоря о виде обучения, Защитник отметил, что живое образование, естественно, предпочтительнее, чем онлайн, поэтому необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасного живого образования, параллельно улучшая профессиональные и технические условия, необходимые для онлайн-образования, чтобы быть готовыми к возможному обострению эпидемии.

Омбудсмен, акцентируя большую уязвимость детей раннего возраста в условиях существующих ограничений, подчеркнул необходимость дополнительного внимания и усилий государства в отношении эффективной организации дошкольного образования и приема в дошкольные организации.

Министр территориального управления и развития Республики Арцах, комендант Жирайр Мирзоян, министр образования, науки и культуры Республики Арцах Лусине Караханян и ряд других участников обсуждения также выступили с речами. Развернулось заинтересованное обсуждение по различным вопросам. Представители уполномоченных органов пообещали учесть все предложения и аргументы, представленные в ходе обсуждения.