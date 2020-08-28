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Нет никаких оснований вызывать Арсена Торосяна в СНБ: Аргишти Кярамян

Нет никаких оснований вызывать Арсена Торосяна в СНБ: Аргишти Кярамян

Директор Службы национальной безопасности Армении Аргишти Кярамян не видит никаких оснований для вызова министра здравоохранения Арсена Торосяна в СНБ. Как передает «Арменпресс», об этом Кярамян заявил в беседе с журналистами в Национальном собрании, отвечая на вопрос о том, был ли Торосян вызван в СНБ.

“Нет никаких оснований вызывать Арсена Торосяна в СНБ”, - сказал Кярамян.

В последние дни в СМИ распространялись слухи, что Арсен Торосян подал в отставку и был вызван в Службу национальной безопасности.

Норайр Шогикян


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