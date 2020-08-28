Нет никаких оснований вызывать Арсена Торосяна в СНБ: Аргишти Кярамян
13:39, 28 Август, 2020
Директор Службы национальной безопасности Армении Аргишти Кярамян не видит никаких оснований для вызова министра здравоохранения Арсена Торосяна в СНБ. Как передает «Арменпресс», об этом Кярамян заявил в беседе с журналистами в Национальном собрании, отвечая на вопрос о том, был ли Торосян вызван в СНБ.
“Нет никаких оснований вызывать Арсена Торосяна в СНБ”, - сказал Кярамян.
В последние дни в СМИ распространялись слухи, что Арсен Торосян подал в отставку и был вызван в Службу национальной безопасности.
Норайр Шогикян
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