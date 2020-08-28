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В СБ ООН сообщили, что Китай и Россия в два раза сократили поставки нефтепродуктов в КНДР

В СБ ООН сообщили, что Китай и Россия в два раза сократили поставки нефтепродуктов в КНДР

Поставки нефтепродуктов в КНДР из Китая и России сократились в текущем году в два раза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в опубликованном в четверг отчете комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

По его данным, в период с января по июль в КНДР из двух соседних стран было поставлено 17 тыс. тонн нефтепродуктов. За тот же период прошлого года поставки составили 34 тыс. тонн. В отчете не указаны причины столь резкого снижения, однако южнокорейские эксперты связывают его со строгим пограничным контролем, введенным властями КНДР с начала этого года в связи с пандемией COVID-19.

В соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2397, принятой в 2017 году, годовой объем нефтепродуктов, поставляемых Пхеньяну, не может превышать 500 тыс. баррелей (60-70 тыс. тонн).


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