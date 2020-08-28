Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

США будут принимать необходимые действия по защите своих войск в Сирии при любой угрозе их безопасности, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо... и мы оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу", - сказал он, комментируя инцидент с российским военным патрулем и американскими военнослжащими в Сирии.

Действия российского военного патруля Хофман оценил как "намеренно провокационное и агрессивное поведение". В то же время он отметил, что США "ожидают возвращения к рутинной и профессиональной работе по предотвращению конфликтов в Сирии".

Чиновник добавил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.

В минувший четверг Минобороны РФ по итогам телефонного разговора начальников генштабов России и США обвинило американских военных в нарушении договоренностей и попытке блокировать патруль российской военной полиции в Сирии. Ведомство сообщило, что в ответ российская военная полиция приняла "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".