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Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между военно-промышленными сферами Армении и  РФ

Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между военно-промышленными сферами Армении и  РФ

Делегация Военно-промышленного комитета Министерства высоких технологий Республики Армения во главе с председателем комитета Артаком Давтяном в Москве приняла участие в Международной военно-технической конференции “Армия-2020”  и посетила выставку, открытую в рамках конференции.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения, в ходе визита делегация комитета встретилась с заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимиром Дрожовым и другими высокопоставленными представителями российской военно-промышленной сферы. Были обсуждены актуальные вопросы военно-промышленной сферы.

На встрече достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества.


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