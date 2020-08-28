Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между военно-промышленными сферами Армении и РФ
Делегация Военно-промышленного комитета Министерства высоких технологий Республики Армения во главе с председателем комитета Артаком Давтяном в Москве приняла участие в Международной военно-технической конференции “Армия-2020” и посетила выставку, открытую в рамках конференции.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения, в ходе визита делегация комитета встретилась с заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимиром Дрожовым и другими высокопоставленными представителями российской военно-промышленной сферы. Были обсуждены актуальные вопросы военно-промышленной сферы.
На встрече достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества.
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