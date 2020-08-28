Дата начала Серии “А” может измениться

Старт чемпионата Италии по футболу может быть отложен.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет “Sky Italia”. Это зависит от того примет ли Федерация футбола Италии предложение “Интер Милана” о переносе по причине того, что команды устали после матчей, проводимых трижды в неделю в уже завершенном сезоне, необходимо новый сезон начать позже, а не 19 сентября.

Федерация футбола Италии изменит дату начала Серии “А”, если другие команды согласятся на это.

Подготовила Варвара Айрапетян