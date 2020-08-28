Дата начала Серии “А” может измениться
10:56, 28 Август, 2020
Старт чемпионата Италии по футболу может быть отложен.
Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет “Sky Italia”. Это зависит от того примет ли Федерация футбола Италии предложение “Интер Милана” о переносе по причине того, что команды устали после матчей, проводимых трижды в неделю в уже завершенном сезоне, необходимо новый сезон начать позже, а не 19 сентября.
Федерация футбола Италии изменит дату начала Серии “А”, если другие команды согласятся на это.
Подготовила Варвара Айрапетян
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