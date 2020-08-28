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Армения осуждает отношение Азербайджана, унижающее достоинство армянского офицера Гургена Алавердяна

Армения осуждает отношение Азербайджана, унижающее достоинство армянского офицера Гургена Алавердяна

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление по поводу нарушения прав офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося под юрисдикцией Азербайджана.

В заявлении, предоставленном «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, говорится: “Мы строго осуждаем отношение, унижающее достоинство армянского офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося  22 августа под юрисдикцией Азербайджана, что является явным и грубым нарушением международного гуманитарного права.

Публичным попранием достоинства Гургена Алавердяна Азербайджан отвергает провозглашенное цивилизованным человечеством “право на уважение к своей личности и чести при любых обстоятельствах”, закрепленное Женевской конвенцией III. Подобные действия присущи печально известным террористическим группировкам и, как мы можем констатировать, и Азербайджану.

Диктаторский режим Азербайджана, кормящий свой народ примитивной пропагандой и уловками армянофобии, опустился до того уровня, что серьезные неудачи июльских боев собственной армии замалчивает посредством сфабрикованных текстов, навязанных военнопленным.

О презрении Азербайджана к международному гуманитарному праву свидетельствует и тот факт, что Азербайджан является одной из немногих стран, которые отказываются ратифицировать все дополнительные протоколы к Женевским конвенциям.

Продолжающиеся нарушения международного гуманитарного права со стороны Азербайджана серьезно подрывают установление среды, способствующей миру”.


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