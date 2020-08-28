Армения осуждает отношение Азербайджана, унижающее достоинство армянского офицера Гургена Алавердяна

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление по поводу нарушения прав офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося под юрисдикцией Азербайджана.

В заявлении, предоставленном «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, говорится: “Мы строго осуждаем отношение, унижающее достоинство армянского офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося 22 августа под юрисдикцией Азербайджана, что является явным и грубым нарушением международного гуманитарного права.

Публичным попранием достоинства Гургена Алавердяна Азербайджан отвергает провозглашенное цивилизованным человечеством “право на уважение к своей личности и чести при любых обстоятельствах”, закрепленное Женевской конвенцией III. Подобные действия присущи печально известным террористическим группировкам и, как мы можем констатировать, и Азербайджану.

Диктаторский режим Азербайджана, кормящий свой народ примитивной пропагандой и уловками армянофобии, опустился до того уровня, что серьезные неудачи июльских боев собственной армии замалчивает посредством сфабрикованных текстов, навязанных военнопленным.

О презрении Азербайджана к международному гуманитарному праву свидетельствует и тот факт, что Азербайджан является одной из немногих стран, которые отказываются ратифицировать все дополнительные протоколы к Женевским конвенциям.

Продолжающиеся нарушения международного гуманитарного права со стороны Азербайджана серьезно подрывают установление среды, способствующей миру”.