“Ширак” также выбыл из Лиги Европы

В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы гюмрийский “Ширак” на выезде встретился с бухарестским “Стяуа”.

Как передает «Арменпресс», хозяева - футболисты “Стяуа” открыли счет на 34-й минуте первого тайма. Румынская команда во втором тайме забила еще два мяча мяча. Голы забили Танасе и Эль Бузиуч.

Гюмрийский “Ширак”, как и другие две команды, представляющие Армению, выбыл из первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ранее из борьбы выбыли “Ноа” и “Алашкерт”.

Подготовила Варвара Айрапетян