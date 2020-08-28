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“Ширак” также выбыл из Лиги Европы

“Ширак” также выбыл из Лиги Европы

В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы гюмрийский “Ширак” на выезде встретился с бухарестским “Стяуа”.

Как передает «Арменпресс», хозяева - футболисты “Стяуа” открыли счет на 34-й минуте первого тайма. Румынская команда во втором тайме забила еще два мяча мяча. Голы забили Танасе и Эль Бузиуч.

Гюмрийский “Ширак”, как и другие две команды, представляющие Армению, выбыл из первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ранее из борьбы выбыли НоаиАлашкерт”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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