“Ширак” также выбыл из Лиги Европы
00:22, 28 Август, 2020
В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы гюмрийский “Ширак” на выезде встретился с бухарестским “Стяуа”.
Как передает «Арменпресс», хозяева - футболисты “Стяуа” открыли счет на 34-й минуте первого тайма. Румынская команда во втором тайме забила еще два мяча мяча. Голы забили Танасе и Эль Бузиуч.
Гюмрийский “Ширак”, как и другие две команды, представляющие Армению, выбыл из первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ранее из борьбы выбыли “Ноа” и “Алашкерт”.
Подготовила Варвара Айрапетян
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