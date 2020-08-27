Сборная Армении по шахматам вышла в четвертьфинал Онлайн-олимпиады

Сборная Армении по шахматам вышла в четвертьфинал первой онлайн-олимпиады.

Как сообщает Арменпресс, в плей-оффе сборная Армении боролась со сборной Греции. Сборная Армении по итогам двух раундов одержала победу со счетом 8:4 и вышла в четвертьфинал.

В первом туре победы в команде отпраздновали Левон Аронян, Габриел Саркисян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян. Элина Даниелян проиграла, Айк Мартиросян завершил игру вничью. Во втором туре победу одержали Левон Аронян и Анна Саркисян, вничью сыграли Габрил Саркисян, Лилит Мкртчян и Элина Даниелян.

Сборная Армении вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Индии. Эти игры запланированы на 28 августа.