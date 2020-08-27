Состояние здоровья пострадавшего в результате взрыва дома на улице Райниса крайне тяжелое

Двое граждан, пострадавших в результате взрыва в одном из домов на улице Райниса в Ереване, находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья не изменилось. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

26 августа 41-летний Эдгар Маргарян и 71-летняя Светлана Саакян, извлеченные из-под завалов с различными телесными повреждениями, были доставлены в больничный комплекс «Гераци» N1. Врачи оценивают состояние здоровья 41-летнего Эдгара Маргаряна как крайне тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ, состояние второй пострадавшей, Светланы Саакян, средней тяжести.

26-го августа в 07:18 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что по адресу улица Райниса 3, город Ереван произошел взрыв, в результате утечки газа: жилой дом частично обрушился.

На место происшествия выехали пять боевых расчетов из пожарно-спасательных отрядов, одна автолестница Спасательного управления города Ереван, две спасательные и кинологические группы центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, оперативная группа Отдела организации пожаротушительных и спасательных работ Управления спасательных сил, оперативная группа Национального центра управления в кризисных ситуациях, а также дежурная группа Управления медицинского обеспечения и дежурный психолог Отдела психологической поддержки СС МЧС Армении.

Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном панельном жилом доме N1 на улице Райниса. 12 квартир подъезда частично обрушены.

Спасатели с помощью специальных технических средств эвакуировали 19 граждан из обрушившейся части дома и прилегающих квартир.