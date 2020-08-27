Прокуратура РФ не нашла повода для уголовного дела из-за Навального

Сведений о совершении преступления против Алексея Навального пока нет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий <…> и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - сказал он.

Такая проверка, по словам представителя Генпрокуратуры, является стандартной практикой в случае аналогичных инцидентов с авиапассажирами.

Кроме того, Иванов добавил, что ведомство открыто к сотрудничеству с немецкими коллегами.

"Одновременно выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в Российской Федерации экспертиз и исследований", - отметил он.

Германия уже подтвердила намерение сотрудничать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия, заявил представитель ГП.

"К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite", - заключил он.