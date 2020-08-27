В резиденции президента вручены награды за детскую литературу и иллюстрацию

При поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Национальная детская библиотека им. Хнко Апера и IBBY Armenia в партнерстве с издательством «Аревик» и книжным магазином «Артбридж» в сентябре прошлого года объявили конкурс детских писателей и иллюстраторов, целью которого является развитие детской литературы и культуры книжной иллюстрации в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, итоги конкурса были подведены в Национальной детской библиотеке имени Хнко Апера в присутствии супруги президента, детской писательницы Нуне Саркисян. Помимо установленных наград, госпожа Нуне Саркисян учредила две «Особые награды» в категориях «Детская проза» и «Детская книжная иллюстрация».

26 августа в резиденции президента состоялась церемония награждения победителей конкурса с участием президента Армена Саркисяна и Нуне Саргсян. «Это очень важная инициатива. Детская литература - это в некотором смысле мать всей литературы. Она С ранних лет учит читать и любить книги. Если в этом возрасте они не будут учиться и не полюбят книги, то будет сложно, особенно в 21 веке, когда есть тысяча и одна причина не читать книги, - сказал президент Саркисян. - Считаю, что эта первая церемония награждения прошла успешно. Поздравляю организаторов и участников. Уверен, что нужно всячески поощрять эту инициативу».

Специальные призы супруги президента Нуне Саркисян были вручены Лилит Алтунян в категории детской книжной иллюстрации и Анне Асланян в категории детской прозы.

Поздравив победителей, Нуне Саркисян, в частности, отметила: «Я заметила, что вы оба работаете над воображением ребенка. Если ребенок сидит перед телевизором и смотрит фильм, у него не будет работать воображение. Но иллюстрации Лилит будут стимулом для других детей работать таким же образом. В последнее время очень много детей говорили мне, что хотят стать писателем или написать книгу. Примеры очень важны. Анна создает сказки через игру. В ее рассказах есть игры, которые тоже влияют на детское воображение. Еще раз поздравляю вас и желаю новых побед и наград».

Лилит Алтунян и Анна Асланян, поблагодарив за награды (компьютеры) и оценки, отметили, что они вдохновляют, но в то же время очень обязывают продолжать творческую деятельность более активно и креативно.