Всеармянский фонд «Айастан» проведет благотворительный концерт для ливанских армян

По призыву премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Всеармянский фонд «Айастан» 6 августа инициировал кампанию по сбору средств под названием «Срочная помощь ливанским армянам», вся выручка от которой направляется пострадавшим от взрыва в Бейруте армянским учебным заведениям Ливана. Как сообщает Арменпресс, в настоящее время фонд совместно с Общественным телевидением Армении 29 августа, в 22:30, организует концерт под названием «Для тебя, Ливан». Он будет транслироваться в прямом эфире на странице фонда в Facebook: www.facebook.com/HayastanAllArmenianFund/.

Во время концерта выступят известные певцы, будут специальные репортажи из Бейрута, с обращениями выступят президент Республики Армения и председатель Попечительского совета Фонда Армен Саркисян, Атом Эгоян, Арсине Ханджян, Серж Танкян и др.

К этой важной инициативе можно присоединиться на платформе онлайн-пожертвований www.himnadram.org или осуществлять переводы на счета, открытые для этой цели в Центральном банке Армении, тем самым выражая свою поддержку и солидарность нашим соотечественникам в Ливане.