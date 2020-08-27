США отложили запуск тяжелой ракеты Delta IV с военным спутником

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy в США с разведспутником для ВС США отложен, сообщила компания United Launch Allaince (ULA), передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Страт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде планировался 27 августа на 02:12 по времени Восточного побережья США (09:12 мкс).

"Руководитель запуска... объявил, что не будет продолжать отсчет времени до запуска Delta IV с NROL-44", - сообщается на странице компании, где должна была вестись трансляция.

Как отмечается, следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа.

Ракета должна вывести на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, и поэтому традиционно для таких запусков трансляция будет прекращена вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, на входе миссий на орбиту выводит аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.