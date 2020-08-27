Президент Армен Саркисян встретился с руководителями ряда учреждений культуры

Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 августа встретился с руководителями ряда учреждений культуры Армении.

Во встрече приняли участие художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян, руководитель камерного хора Армении Роберт Млкеян, дирижер и художественный руководитель хора “Маленькие певцы Армении” Тигран Экекян, директор Национального академического театра им. Г. Сундукяна Вардан Мкртчян, художественный руководитель театра Армен Элбакян, художественный руководитель главный режиссер Государственного театра музыкальной комедии им. Пароняна Акоп Казанчян, который одновременно является и председателем Союза театральных деятелей Армении, художественный руководитель Драматического театра им. Г. Капланяна Армен Хандикян, художественный руководитель Государственного кукольного театра им. О. Туманяна Рубен Бабаян, замдиректора Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Карине Киракосян, художественный руководитель Государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян, художественный руководитель Общенационального театра им. Соса Саркисяна Нарине Григорян, директор Театра юного зрителя Эмин Торосян, директор Русского драматического театра им. К. Станиславского Марианна Мхитарян, руководитель Ансамбля народных инструментов им. Г. Гюрджиева Левон Искенян, руководитель ансамбля этнографической песни и танца “Карин” Гагик Гиносян.

Участники встречи отметили, что в ситуации, обусловленной эпидемией COVID-19, когда культурная жизнь находится в вынужденной паузе, они стремятся быть гибкими и находить решения. Театры и оркестры провели онлайн-трансляции концертов и спектаклей, выступили с рядом инициатив, стремясь сохранить связь со зрителем. Некоторые выступали на открытых площадках, но не все театры имеют такую возможность. Отметив, что театр - живое искусство и может существовать исключительно в общении со зрителем, руководители театров говорили о важности разработки четких критериев для их деятельности в данной ситуации.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что вместе с “материальными сферами”, оказавшимися перед трудностями из-за эпидемии, очень существенно и важно и состояние культуры, поскольку вся отрицательная сущность и история последних месяцев борьбы с коронавирусом привела к очень существенному выводу, что мы живем не только хлебом единым.

“Сегодня многие люди действительно имеют какие-то депрессивные, негативные чувства, потому что очень важная часть их жизни пропала. Эта потерянная часть связана с реальной культурой. Конечно, есть и виртуальная культура: можно включить телевизор или посмотреть что-то на компьютере, организуются виртуальные концерты. Тем не менее, это не то же самое, что живое исполнение, общение. Это большая проблема не только для Армении, но и для всего мира”.

“Как президентский институт и президент могут быть Вам полезны, чем могут помочь в сегодняшних трудных условиях?”. Направив участникам встречи этот вопрос с предложением сотрудничества, президент республики предложил руководителям культурных учреждений для реализации своих программ временно использовать возможности территории президентского дворца.

Развернулась открытая и непосредственная беседа вокруг проблем, стоящих перед учреждениями культуры, необходимости системных изменений в сфере культурной политики. Подводя итоги встречи, президент республики вновь выразил готовность к сотрудничеству. “У всех нас есть общие проблемы. Я предлагаю: давайте попробуем сотрудничать. Я хочу что-то изменить и в нашей культуре, и если получится, буду рад этому”, - заключил президент Армен Саркисян.

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