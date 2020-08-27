В Ереване пройдет концертная программа Международного фестиваля “Фреско”

В Ереване 27 августа стартует концертная программа Международного фестиваля “Фреско”.

Как передает «Арменпресс», замминистра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян на пресс-конференции отметил значение Международного фестиваля “Фреско”.

“Фреско” доказал, что между религиозными и светскими мировоззрениями нет противоречий. В этом смысле фестиваль имеет исключительный формат, и его ежегодные послания чрезвычайно важны для того, чтобы напомнить нам о ряде важных ценностей”, - сказал Хзмалян и добавил, что “Фреско” изменил и мировоззрение людей в отношении культуры.

Художественный руководитель фестиваля Анна Карапетян рассказала, что церемония открытия прошла в городе Берд, как и ожидалось, было много положительных отзывов.

“С 27 августа стартует концертная программа. Будут просмотры фильмов, концертные выступления и онлайн встречи. Из более чем 3 000 заявок (из 85 стран), представленных в этом году на фестивале, были отобраны 63 фильма (из 23 стран)”, - отметила Анна Карапетян и добавила что “Фреско” постепенно расширяется и становится народным праздником.

Вардапет Товма Хачатрян сказал, что, как и в предыдущие годы, VII фестиваль также проводится при содействии и благословении Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Торжественная церемония открытия VII Международного фестиваля современного искусства и духовных фильмов “Фреско” состоялась 22 августа в приграничном городе Берд сольным концертом под открытым небом танцевального ансамбля “Берд”. Цель фестиваля - посредством духовного и культурного диалога способствовать распространению гуманитарных ценностей. В ходе фестиваля состоятся и долгожданные концерты: 28 августа - сольный концерт Государственного ансамбля танца Армении, 29 августа - юбилейный концерт, посвященный 70-летию Рубена Ахвердяна, 30 августа выступят Дживан Гаспарян и его друзья.

Фестиваль проводится с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при содействии Армянского фонда “Круглый стол”.