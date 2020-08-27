IDBank выпустил 2-й транш долларовых облигаций 2020-го года

Учитывая значительный спрос на выпущенные IDBank-ом облигации, 27-го августа этого года IDBank выпустил новый долларовый транш.

Общий объём номинальных купонных облигаций второго выпуска 2020-го года составляет 5 миллионов долларов США. Срок обращения облигаций - 27 месяцев, годовая процентная ставка - 4,75%, облигации будут выплачиваться ежеквартально.

Облигации второго выпуска 2020 года будут размещены с 27-го августа по 26-е ноября, после чего будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа». Облигации будут котироваться посредством Marketmaker-а.

Для приобретения облигаций необходимо заполнить соответствующую заявку и подать в Банк. Полную информацию по облигациям можете найти здесь.

Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Проспект Облигацийзарегистрирован в ЦБ РА решением Председателя ЦБ PА N 1/291A от 5-го июня 2020 года.

Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а по адресу: www.idbank.am.

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