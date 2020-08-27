Первый врач - национальный герой: Агоп Овагуимиан награжден орденом Отечества

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, за спасение многих человеческих жизней и многолетнюю самоотверженную работу доктор Агоп Овагуимян удостоен высшего звания Национального героя. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за исключительные заслуги в деле развития здравоохранения, создание инновационного медицинского центра, осуществляющего сложнейшие операции на сердце, а также подготовку новых специалистов, спасение многих человеческих жизней и многолетнюю самоотверженную работу наградить доктора Агопа (Грайра) Сааки Овагуимиана орденом Отечества”, - говорится в указе президента.

Орден Отечества вручается за исключительные заслуги, имеющие общенациональное значение в сферах обороны, укрепления правопорядка страны, а также в деле создания значимых национальных ценностей. Лицо, награжденное орденом Отечества, считается Национальным героем Армении.

В начале года министр здравоохранения Арсен Торосян обратился к премьер-министру с предложением о награждении доктора Агопа (Грайра) Овагуимяна орденом Отечества.

Агоп (Грайр) Овагуимян - первый врач - национальный герой и 19-й человек, удостоенный этого высшего звания.