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Освящен крест колокольни Кафедрального собора Эчмиадзина

Освящен крест колокольни Кафедрального собора Эчмиадзина

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоялась церемония освящения креста колокольни Эчмиадзинского кафедрального собора.

 Об этом сообщает пресс-служба Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Церемония освящения креста колокольни Кафедрального собора Эчмиадзина состоялась под председательством епископа Овнана Акопяна.

 Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор информационной системы Первопрестола Ваграм Меликян.

“Перед Кафедральным собором, согласно принятому порядку, при исполнении псалмов, вином и водой был омыт крест, затем после святых чтений и молитв Св. Овнан и директор административно-хозяйственного отдела Первопрестола, Его Преосвященство епископ Мушег Бабаян освятили его священным миро. После чего присутствующие духовные лица целовали новоосвященный крест”, - написал Меликян

Затем освященный крест под благодарственные пожелания присутствующих и пение шараканов   был поднят и установлен на куполе колокольни.


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