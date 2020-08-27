В МЧС поступил сигнал о бомбе
13:32, 27 Август, 2020
В Национальный центр кризисного управления 27 августа в 12:53-го поступила информация, что в офисе “Аджарабет.ам” на улице Улнеци в Ереване заложена бомба.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления спасательных сил и спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен