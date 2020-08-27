В МЧС поступил сигнал о бомбе

В Национальный центр кризисного управления 27 августа в 12:53-го поступила информация, что в офисе “Аджарабет.ам” на улице Улнеци в Ереване заложена бомба.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления спасательных сил и спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.