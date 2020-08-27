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Армянские военнослужащие на первом этапе конкурса “Снайперский рубеж” показали высокие результаты

Армянские военнослужащие на первом этапе конкурса “Снайперский рубеж” показали высокие результаты

VI Армейские международные игры в Беларуси стартовали с символической церемонии: в первый день команды-участницы возложили цветы к Памятнику советским воинам, погибшим за оборону Брестской крепости.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, позже стартовал конкурс “Снайперский рубеж”. На первом этапе армянские военнослужащие показали достаточно высокие результаты и оказались в числе лучших.

В подмосковном поселке “Патриот” 23 августа состоялась торжественная церемония открытия VI Международных армейских игр и выставки “Армия-2020”, на которой присутствовали и Министр обороны Армении Давид Тоноян, заместитель начальника Генштаба ВС Армении Степан Галстян. Министр Тоноян после церемонии открытия беседовал с армянскими участниками и командирами армейских игр и пожелал им успехов на конкурсах. VI Армейские международные игры продолжились в Беларуси.


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