Трамп отправит нацгвардию в Висконсин для подавления беспорядков

Власти США направят в среду федеральных силовиков и нацгвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы помочь местным правоохранителям на фоне разгоревшихся там акций протеста, переросших в погромы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью.

"Мы не допустим грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что закончила телефонный разговор с губернатором (Висконсина Тони) Эверсом, который согласился принять федеральную поддержку… Сегодня я направлю федеральных правоохранителей и Национальную гвардию в Кеношу, Висконсин, для восстановления закона и порядка!" - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что власти города обратились к Эверсу с просьбой прислать 1,5 тысячи служащих нацгвардии штата. Ограниченный контингент гвардейцев уже находится в городе.