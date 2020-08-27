Конференция “Горасис-Китай” отложена из-за COVID-19, она состоится в Армении в 2021 году

“Горасис”, которая является платформой для продвижения единых решений по устойчивому росту, сегодня заявила, что конференция “Горасис-Китай 2020”, которая должна была состояться в октябре этого года в Ереване, в связи с ограничениями в передвижениях по всему миру из-за пандемии COVID-19, отложена и пройдет 24 - 25 октября 2021 года.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на конференции “Горасис-Китай”, организатором которой являются Фонд ATOM и китайская Конфедерация промышленной экономики (China Federation of Industrial Economics) и которая пройдет под высоким патронатом президента Армении Армена Саркисяна, с участием более 300 представителей деловых и государственных кругов, в течение двухдневной интенсивной программы будут обсуждены вызовы китайских компаний и возможности их успешного преодоления в условиях глобальной вовлеченности. В то же время, конференция “Горасис-Китай” предоставит площадку для обсуждения и развития стратегии торговли и внешних инвестиций между Китаем и Арменией, предполагая широкие перспективы сотрудничества в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.

“Поскольку в связи с пандемией COVID-19 весь мир продолжает восстанавливаться и перегруппировываться, “Горасис” вместе со своими коллегами принял осторожное решение отложить конференцию “Горасис-Китай”, которая должна была состояться в октябре этого года в Ереване. Однако мы намерены вернуться в Ереван в октябре 2021 года, чтобы продолжить нашу миссию - предлагать решения тех важнейших вызовов, с которыми сталкиваются предприятия в наши дни”, - сказал президент “Горасиса” Франк-Юрген Рихтер.

1 октября 2020 года на внеочередной встрече “Горасис” будет организовано дистанционное заседание по продвижению наукоемкой экономики Армении. Это, несмотря на мировую экономическую неопределенность, обусловленную COVID-19, даст возможность обсудить инвестиционную среду Армении и перспективы ее роста.

“Горасис”, для обсуждения совместных подходов, направленных на стабильный рост, принимает ежегодные экономические саммиты, которые собирают под одной крышей влиятельных делегатов, в том числе глав государств и руководителей ведущих организаций. Horasis Global Meeting - центральное мероприятие аналитического центра “Горасис”, ежегодно организуемое в португальском городе Кашкайш. Он также организует региональные саммиты, в том числе конференции: “Горасис-Китай”, “Горасис-Индия”, “Горасис-Азия”, а также Horasis Visionary Circle, которая является самой надежной в мире группой богатых промышленников.

Конференция “Горасис-Китай” - самый продолжительный саммит аналитического центра, который уже 16 лет как стал ежегодным ведущим собранием бизнес лидеров Китая и их мировых партнеров. Она ежегодно меняет географию проведения. Ранее конференция проводились в Женеве (2005, 2006) и Интерлакене (2016), во Франкфурте (2007), в Барселоне (2008) и Валенсии (2011), в Лиссабоне (2009) и Кашкайше (2015), в Риге (2012), в Гааге (2013), в Шеффилде (2017), в Киеве (2018), в Лас-Вегасе (2019), в Люксембурге (2010).

Об ATOM-е

Фонд ATOM (Advanced Tomorrow) осуществляет образовательные, научные, социальные, культурные и благотворительные программы и мероприятия в Армении и в других странах.

О “Горасисе”

“Горасис” - платформа, объединяющая мировые видения. Это независимая международная организация, цель которой - вдохновлять на будущее. “Горасис” для решения важнейших вызовов, с которыми сегодня сталкиваются предприятия, организует ежегодные встречи. Чтобы больше узнать о “Горасисе”, посетите сайт www.horasis.org