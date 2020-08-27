Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Заявка сборной Армении на матчи с Северной Македонией и Эстонией

Заявка сборной Армении на матчи с Северной Македонией и Эстонией

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос огласил заявку национальной команды на матчи второго дивизиона “С” Лиги Наций с Северной Македонией и Эстонией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В списке отсутствуют полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, а также форвард немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян и полузащитник кипрского АЕЛ Геворг Казарян.

Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что сейчас находится в отпуске, в последнее время он не тренировался и не сможет сыграть в силу своих возможностей, так как он не в хорошей форме.

Вратари:

Давид Юрченко - “Шахтер” (Караганда, Казахстан)

Анатолий Айвазов – “Урарту”

Арсен Бегларян –  “Урарту”

Защитники:

Оганес Амбарцумян – “Анортосис” (Кипр)

Камо Оганесян – “Кайрат” (Казахстан)

Арман Оганесян – “Тобол (Казахстан)

Вараздат Ароян – “Урал” (Россия)

Андре Калисир – “Гетеборг (Швеция)

Сероб Григорян –  “Пюник”

Айк Ишханян – “Гандзасар-Капан”

Тарон Восканян –  “Алашкерт”

Полузащитники:

Эдгар Бабаян – “Хобро (Дания)

Аршак Корян – “Химки” (Россия)

Хорен Байрамян – “Ростов” (Россия)

Гегам Кадимян – Неман (Беларусь)

Тигран Барсегян – Астана (Казахстан)

Ваан Бичахчян – “Жилина” (Словакия)

Артак Григорян – “Алашкерт”

Ангуло Вбеймар – “Гандзасар-Капан”

Артур Григорян – “Пюник”

Соломон Удо – “Арарат”

Нападающие:

Александр Карапетян – “Тамбов” (Россия)

Норберто Бриаско Балекян – “Атлетико Уракан” (Аргентина)

Напомним, что сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем с Северной Македонией, который состоится 5-го сентября..

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации