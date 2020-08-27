Заявка сборной Армении на матчи с Северной Македонией и Эстонией

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос огласил заявку национальной команды на матчи второго дивизиона “С” Лиги Наций с Северной Македонией и Эстонией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В списке отсутствуют полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, а также форвард немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян и полузащитник кипрского АЕЛ Геворг Казарян.

Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что сейчас находится в отпуске, в последнее время он не тренировался и не сможет сыграть в силу своих возможностей, так как он не в хорошей форме.

Вратари:

Давид Юрченко - “Шахтер” (Караганда, Казахстан)

Анатолий Айвазов – “Урарту”

Арсен Бегларян – “Урарту”

Защитники:

Оганес Амбарцумян – “Анортосис” (Кипр)

Камо Оганесян – “Кайрат” (Казахстан)

Арман Оганесян – “Тобол” (Казахстан)

Вараздат Ароян – “Урал” (Россия)

Андре Калисир – “Гетеборг” (Швеция)

Сероб Григорян – “Пюник”

Айк Ишханян – “Гандзасар-Капан”

Тарон Восканян – “Алашкерт”

Полузащитники:

Эдгар Бабаян – “Хобро” (Дания)

Аршак Корян – “Химки” (Россия)

Хорен Байрамян – “Ростов” (Россия)

Гегам Кадимян – “Неман” (Беларусь)

Тигран Барсегян – “Астана” (Казахстан)

Ваан Бичахчян – “Жилина” (Словакия)

Артак Григорян – “Алашкерт”

Ангуло Вбеймар – “Гандзасар-Капан”

Артур Григорян – “Пюник”

Соломон Удо – “Арарат”

Нападающие:

Александр Карапетян – “Тамбов” (Россия)

Норберто Бриаско Балекян – “Атлетико Уракан” (Аргентина)

Напомним, что сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем с Северной Македонией, который состоится 5-го сентября..

Подготовила Варвара Айрапетян