Заявка сборной Армении на матчи с Северной Македонией и Эстонией
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос огласил заявку национальной команды на матчи второго дивизиона “С” Лиги Наций с Северной Македонией и Эстонией.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В списке отсутствуют полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, а также форвард немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян и полузащитник кипрского АЕЛ Геворг Казарян.
Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что сейчас находится в отпуске, в последнее время он не тренировался и не сможет сыграть в силу своих возможностей, так как он не в хорошей форме.
Вратари:
Давид Юрченко - “Шахтер” (Караганда, Казахстан)
Анатолий Айвазов – “Урарту”
Арсен Бегларян – “Урарту”
Защитники:
Оганес Амбарцумян – “Анортосис” (Кипр)
Камо Оганесян – “Кайрат” (Казахстан)
Арман Оганесян – “Тобол” (Казахстан)
Вараздат Ароян – “Урал” (Россия)
Андре Калисир – “Гетеборг” (Швеция)
Сероб Григорян – “Пюник”
Айк Ишханян – “Гандзасар-Капан”
Тарон Восканян – “Алашкерт”
Полузащитники:
Эдгар Бабаян – “Хобро” (Дания)
Аршак Корян – “Химки” (Россия)
Хорен Байрамян – “Ростов” (Россия)
Гегам Кадимян – “Неман” (Беларусь)
Тигран Барсегян – “Астана” (Казахстан)
Ваан Бичахчян – “Жилина” (Словакия)
Артак Григорян – “Алашкерт”
Ангуло Вбеймар – “Гандзасар-Капан”
Артур Григорян – “Пюник”
Соломон Удо – “Арарат”
Нападающие:
Александр Карапетян – “Тамбов” (Россия)
Норберто Бриаско Балекян – “Атлетико Уракан” (Аргентина)
Напомним, что сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем с Северной Македонией, который состоится 5-го сентября..
Подготовила Варвара Айрапетян
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