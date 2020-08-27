Одобрен законодательный пакет о непродлении чрезвычайного положения

Правительство Армении одобрило пакет изменений в ряде законов, которые позволят не продлевать чрезвычайное положение. Как передает «Арменпресс», законодательный пакет представил министр юстиции Рустам Бадасян.

“Возможна ситуация в которой снижение темпов роста инфекции позволит бороться с эпидемией и защищать жизни и здоровье граждан без правового режима чрезвычайного положения, именно по этим соображениям мы разработали пакет этих проектов и предлагаем внести изменения и дополнения в два закона: “Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения” и “О защите населения в чрезвычайных ситуациях” также и в другие смежные законы”, - сказал Бадасян.

Министр отметил, что если изменения будут приняты до 11 сентября, то чрезвычайное положение больше не будет продлеваться, а после его завершения начнут действовать мероприятия, предлагаемые данными проектами.

Согласно проекту, в случае ввоза на территорию Республики Армения инфекционных заболеваний, их проникновения, опасности их возникновения и распространения, вспышек, эпидемий, а также возникновения чрезвычайной ситуации может быть установлен карантин. Карантин можно объявлять по предложению уполномоченного органа государственного управления в области здравоохранения, губернатора или мэра Еревана и правительства на разных территориях.

Также установление особого режима въезда и выезда в зону эпидемии, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу, ограничение права свободного передвижения лиц или передвижения транспортного средства, самоизоляция/изоляция. В тех случаях, когда карантин будет введен правительством, возможны и более жесткие меры: ограничения на организацию, проведение собраний или общественных мероприятий или их участие, установление правил санитарно-эпидемиологической безопасности деятельности юридических лиц, ограничения на транспортировку товаров, ограничения на деятельность образовательных учреждений, ограничения в органах местного самоуправления или других учреждениях.

Чрезвычайное положение отличается от нового режима объемами ограничения прав, строгостью и интенсивностью применяемого инструментария. Отныне не будут действовать система позиционирования людей посредством системы электронного контроля, случаи запрета экономической деятельности.

Бадасян добавил, что законодательный пакет дает возможность продолжать борьбу против пандемии, в то же время отменить правовой режим ЧП.

Проект разработан совместными усилиями Министерства юстиции и Министерства здравоохранения.

В Армении по состоянию на 26 августа всего подтверждено 43 270 случаев COVID-19, 36 988 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 153 пациента. За последние сутки проведено 1 938 тестов, а в общем счете 200 507. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 864 летальных исходов. Зафиксировано 265 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян