Парламент Южной Кореи закрылся из-за COVID-19 у журналиста

Национальная Ассамблея Республики Корея с 27 августа временно прекратит работу из-за того, что один фотограф в парламентском пуле заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Ренхап". Это решение было принято после экстренного обсуждения ситуации, уточнил источник агентства.

Намечавшиеся на четверг заседания девяти парламентских комитетов отложены. Известно, что утром в четверг этот фотограф успел посетить одно из мероприятий, а затем пришли результаты его теста.

Установлено, что с заразившимся контактировали больше 50 человек, в том числе 14 высокопоставленных представителей правящей партии. Вероятно, им всем придется сдать анализы и самоизолироваться.

В минувшую среду стало известно, что ряд правительственных ведомств приостановили работу, поскольку и там были выявлены случаи коронавирусной инфекции. Из-за заражения охранника центрального правительственного комплекса в Сеуле, в здании целый этаж закрыли на дезинфекцию.

Ранее в августе сообщалось, что южнокорейские власти рассматривают возможность усиления до максимума мер безопасности, призванных сдержать распространение второй волны коронавируса COVID-19. В Сеуле, Инчхоне и в Кенги в начале месяца власти вновь остановили работу ряда общественных мест, включая ночные клубы и музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении, и более 100 человек на улице.

С начала пандемии в Южной Корее выявили 18 706 заразившихся, в том числе 441 - за последние сутки. Умерли 313 заболевших.